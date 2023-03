Ultime Notizie – il piano Ue per Kiev

(Di venerdì 17 marzo 2023) I ministri dell’Ue all’inizio della prossima settimana nel Consiglio Esteri e Difesa si confronteranno, a Bruxelles, sulla delicata questione della fornitura di munizioni pesanti all’Ucraina. Si tratta di proiettili da 155 mm di calibro, di vario tipo e fattura, il cui costo medio si aggira sui 4mila euro al pezzo: la guerra in Ucraina ne consuma in grande quantità e l’industria militare dell’Ue, che è molto frammentata, fatica a tenere il passo: “Di base, abbiamo un problema industriale, questo è il punto chiave – spiega un alto funzionario Ue – per questo abbiamo lanciato un” per cercare di porvi rimedio. La proposta, avanzata dall’Alto Rappresentante Josep Borrell, è basata su tre ‘piste’. La prima mira a consegnare il più rapidamente possibile all’Ucraina munizioni da 155 mm, tratte dalle scorte esistenti degli Stati membri o dalla riassegnazione di ordini ...

La Procura di Genova indaga sulle compravendite di tre giocatori della Sampdoria, ma anche su tutti i conti della squadra degli ultimi anni (si parla di un'esposizione che si aggira, secondo lestime, intorno ai 200 milioni di euro). Le indagini sono state affidate al Nucleo di Polizia economico tributaria della Guardia di Finanza dopo avere ricevuto dai colleghi di Torino gli atti ...

Covid, news oggi. Oms: "Nel 2023 sta per diventare come un'influenza stagionale". DIRETTA Sky Tg24

Giovedì, Team Holcim PRB conserva il suo vantaggio, mentre la flotta si compatta in meno di 100 miglia. Come previsto ieri, il battistrada sta rallentando leggermente e le barche che lo seguono stanno ...In questa edizione: Meloni alla CGIL non arretra e rilancia, Mandato di cattura internazionale per Putin, Mercati giù per Credit Suisse e banche Usa, Ambientalisti imbrattano Palazzo Vecchio, ...