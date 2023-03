Ultime Notizie – “Fiduciosi su fine pandemia ma ancora no risposte su origini” (Di venerdì 17 marzo 2023) “Sono fiducioso che quest’anno saremo in grado di dire che Covid-19 è finito come emergenza sanitaria pubblica di interesse internazionale”, Pheic. A ribadirlo è stato il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus, oggi durante un briefing con la stampa. “Non ci siamo ancora – ha puntualizzato – ma siamo sicuramente in una posizione molto migliore ora rispetto a qualsiasi altro momento durante la pandemia”. “Anche se siamo sempre più pieni di speranza riguardo alla fine della pandemia di Covid” non lontana, “la domanda su come sia iniziata rimane senza risposta”, sottolinea quindi il direttore Oms, aggiungendo: “Continuiamo a chiedere alla Cina di essere trasparente nella condivisione dei dati, di condurre le indagini necessarie e condividere i risultati. Capire ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 17 marzo 2023) “Sono fiducioso che quest’anno saremo in grado di dire che Covid-19 è finito come emergenza sanitaria pubblica di interesse internazionale”, Pheic. A ribadirlo è stato il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus, oggi durante un briefing con la stampa. “Non ci siamo– ha puntualizzato – ma siamo sicuramente in una posizione molto migliore ora rispetto a qualsiasi altro momento durante la”. “Anche se siamo sempre più pieni di speranza riguardo alladelladi Covid” non lontana, “la domanda su come sia iniziata rimane senza risposta”, sottolinea quindi il direttore Oms, aggiungendo: “Continuiamo a chiedere alla Cina di essere trasparente nella condivisione dei dati, di condurre le indagini necessarie e condividere i risultati. Capire ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkyTG24 : Guerra Ucraina Russia, oggi vertice sull' adesione alla Nato di Finlandia e Svezia. LIVE - putino : Piccolo thread relativo alle ultime notizie sul fallimento della Silicon Valley Bank e le sue conseguenze. Thread a… - lauranaka : First Republic : sono 11 le banche Usa, tra cui Goldman Sachs e JP Morgan, che fanno da assist versando $30 MLD. Ma… - FIRSTonlineTwit : BORSE ULTIME NOTIZIE: Credit Suisse torna a far paura, listini in rosso. A Milano bene solo i petroliferi - FIRSTon… - TuttoASRoma : STADIO DELLA ROMA Gualtieri (Sindaco Roma): “Ora si deve esprimere l’aula, fiduciosi che confermerà pubblico intere… -