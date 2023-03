Ultime Notizie – Drone abbattuto, ministro Difesa Russia premia piloti (Di venerdì 17 marzo 2023) Il ministro russo della Difesa, Sergei Shoigu, ha conferito riconoscimenti di Stato ai piloti dell’aereo militare Su-27 coinvolto nell’incidente con il Drone statunitense sul Mar Nero. Lo ha riferito l’agenzia di stampa Ria Novosti, secondo cui i piloti sono stati premiati per aver impedito la violazione dei confini dell’ “area operativa speciale” da parte del Drone americano MQ-9 Reaper. “Si segnala inoltre che i confini di quest’area sono stati comunicati a tutti gli utenti dello spazio aereo internazionale e pubblicati secondo gli standard internazionali”, si legge in una nota del ministero della Difesa russo, secondo cui il Drone americano “con transponder spenti ha violato i confini dell’area”. Stando al ministero, il velivolo ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 17 marzo 2023) Ilrusso della, Sergei Shoigu, ha conferito riconoscimenti di Stato aidell’aereo militare Su-27 coinvolto nell’incidente con ilstatunitense sul Mar Nero. Lo ha riferito l’agenzia di stampa Ria Novosti, secondo cui isono statiti per aver impedito la violazione dei confini dell’ “area operativa speciale” da parte delamericano MQ-9 Reaper. “Si segnala inoltre che i confini di quest’area sono stati comunicati a tutti gli utenti dello spazio aereo internazionale e pubblicati secondo gli standard internazionali”, si legge in una nota del ministero dellarusso, secondo cui ilamericano “con transponder spenti ha violato i confini dell’area”. Stando al ministero, il velivolo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkyTG24 : Guerra Ucraina Russia, oggi vertice sull' adesione alla Nato di Finlandia e Svezia. LIVE - putino : Piccolo thread relativo alle ultime notizie sul fallimento della Silicon Valley Bank e le sue conseguenze. Thread a… - PuntoCellulare : Che Motorola stia preparando un nuovo smartphone pieghevole della gamma RAZR non è un mistero, tenuto conto delle i… - AcerboLivio : New Post: Ucraina, ultime notizie. Media: Corte dell'Aja chiederà l'arresto di esponenti russi per crimin… - GoalItalia : La Lazio saluta l'Europa col problema trasferte: solo 2 vittorie nelle ultime 21 ? Difesa con numeri opposti tra c… -