Ultime Notizie – Concerto per passeggeri di 111 giovani talenti di Santa Cecilia nel terminal 3 Fiumicino

(Di venerdì 17 marzo 2023) Esibizione straordinaria all’aeroporto didella JuniOrchestra dell’Accademia Nazionale didi Roma, composta da 111 ragazzi e diretta dalla Maestra Vanessa Benelli Mosell, testimonial della campagna di comunicazione per il lancio di Mundys, la nuova realtà infrastrutturale azionista di riferimento di Adr. All’evento, aperto dal presidente di Mundys, Giampiero Massolo, insieme al presidente di Adr, Claudio De Vincenti, hanno partecipato diverse centinaia di, che hanno accolto con grande favore e interesse l’esibizione deiorchestrali all’interno dell’area internazionale di imbarco E al3, realizzata secondo le più avanzate tecnologie e i migliori standard di tutela ambientale. Il programma scelto per l’occasione ha visto l’esecuzione ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkyTG24 : Guerra Ucraina Russia, oggi vertice sull' adesione alla Nato di Finlandia e Svezia. LIVE - putino : Piccolo thread relativo alle ultime notizie sul fallimento della Silicon Valley Bank e le sue conseguenze. Thread a… - UILperiferic : - VesuvioLive : “Sono venuti in casa mia a scassare tutto. Ora paghino”: Nino D’Angelo contro i tifosi tedeschi - idealista_it : Riforma fiscale 2023 del governo Meloni, scopri le ultime notizie dopo l’ok del Cdm -

... lesu tecnologia, gadget, ambiente e diritti. Iscriviti subito Il 22 marzo torna Wired ... scopri le novità, recensioni e guide all'acquisto sui migliori gadget del momento Il futuro ...Il primo ministro slovacco, Eduard Heger, ha annunciato che il suo Paese ha approvato l'invio dei caccia Mig - 29 di fabbricazione sovietica in Ucraina. La Slovacchia si unisce così alla Polonia, che ...Secondo leindiscrezioni il Google Pixel Fold costerebbe centinaia di dollari in meno rispetto al Galaxy ... una nuova fuga dine ha rivelato il prezzo, che è davvero degno di nota. L'...

Covid, le notizie. Cina, si riapre al turismo post-Covid e riprende rilascio visti Sky Tg24

Quel libro potente, coraggioso, poetico, drammatico, edito per la prima volta nel 1905, torna oggi in libreria a 35 anni dall'ultima edizione (Nicolucci, pagine 160, euro 18): Gemito. La vita, l'opera ...Rimbalzo alla borsa di Zurigo per Credit Suisse, che ha chiuso in progresso del 19% dopo il -24% accusato mercoledì. E questo dopo che, ...