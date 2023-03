Ultime Notizie – Cina-Russia, Xi Jinping in visita da Putin dal 20 al 22 marzo (Di venerdì 17 marzo 2023) Il presidente cinese Xi Jinping effettuerà una visita di stato in Russia dal 20 al 22 marzo su invito del presidente russo Vladimir Putin. Ad annunciarlo è stato il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Hua Chunying, citato dall’agenzia Xinhua. La visita è stata confermata dal Cremlino: “Durante i colloqui, i due leader discuteranno questioni di attualità per l’ulteriore sviluppo di relazioni di partenariato globali e cooperazione strategica” tra i due Paesi, ha detto il Cremlino. L’appuntamento era stato annunciato nei giorni scorsi da fonti che ne hanno sottolineato l’importanza nell’ottica di sostegno a Mosca, sempre più isolata dopo il conflitto in Ucraina. Il presidente della Cina, appena rieletto per il terzo mandato, sembra destinato ad assumere un ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 17 marzo 2023) Il presidente cinese Xieffettuerà unadi stato indal 20 al 22su invito del presidente russo Vladimir. Ad annunciarlo è stato il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Hua Chunying, citato dall’agenzia Xinhua. Laè stata confermata dal Cremlino: “Durante i colloqui, i due leader discuteranno questioni di attualità per l’ulteriore sviluppo di relazioni di partenariato globali e cooperazione strategica” tra i due Paesi, ha detto il Cremlino. L’appuntamento era stato annunciato nei giorni scorsi da fonti che ne hanno sottolineato l’importanza nell’ottica di sostegno a Mosca, sempre più isolata dopo il conflitto in Ucraina. Il presidente della, appena rieletto per il terzo mandato, sembra destinato ad assumere un ...

