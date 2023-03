Ultime Notizie – Cgil, Meloni oggi al congresso: tensione sulla riforma fiscale (Di venerdì 17 marzo 2023) E’ in corso a Rimini il congresso della Cgil, intitolato ‘Il lavoro crea il futuro’, e oggi sul palco salirà il premier Giorgia Meloni. L’intervento è atteso per le 12. All’invito il sindacato di Corso Italia lavorava da tempo. “Il fatto che il premier abbia accettato di partecipare al congresso lo considero positivo perché dice del rispetto e del riconoscimento di un sindacato che rappresenta milioni di persone e ha alle spalle una storia secolare”, aveva detto il leader Cgil Maurizio Landini. Meloni è il primo premier di un governo di centrodestra a partecipare. “Non abbiamo mai avuto una pregiudiziale verso nessun governo: facciamo i conti e ci misuriamo con gli esecutivi che ci sono. Poi possiamo essere in accordo o meno con il governo in carica ma questo sta ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 17 marzo 2023) E’ in corso a Rimini ildella, intitolato ‘Il lavoro crea il futuro’, esul palco salirà il premier Giorgia. L’intervento è atteso per le 12. All’invito il sindacato di Corso Italia lavorava da tempo. “Il fatto che il premier abbia accettato di partecipare allo considero positivo perché dice del rispetto e del riconoscimento di un sindacato che rappresenta milioni di persone e ha alle spalle una storia secolare”, aveva detto il leaderMaurizio Landini.è il primo premier di un governo di centrodestra a partecipare. “Non abbiamo mai avuto una pregiudiziale verso nessun governo: facciamo i conti e ci misuriamo con gli esecutivi che ci sono. Poi possiamo essere in accordo o meno con il governo in carica ma questo sta ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkyTG24 : Guerra Ucraina Russia, oggi vertice sull' adesione alla Nato di Finlandia e Svezia. LIVE - putino : Piccolo thread relativo alle ultime notizie sul fallimento della Silicon Valley Bank e le sue conseguenze. Thread a… - PuntoCellulare : Che Motorola stia preparando un nuovo smartphone pieghevole della gamma RAZR non è un mistero, tenuto conto delle i… - AcerboLivio : New Post: Ucraina, ultime notizie. Media: Corte dell'Aja chiederà l'arresto di esponenti russi per crimin… - GoalItalia : La Lazio saluta l'Europa col problema trasferte: solo 2 vittorie nelle ultime 21 ? Difesa con numeri opposti tra c… -