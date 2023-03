Ultime Notizie – Carburante, prezzo benzina e gasolio in calo oggi in Italia (Di venerdì 17 marzo 2023) Scendono i prezzi dei carburanti alla pompa. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, questa mattina Eni ha ridotto di due centesimi al litro i prezzi consigliati del gasolio. Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti: benzina self service a 1,861 euro/litro (-1 millesimo, compagnie 1,863, pompe bianche 1,857), diesel a 1,814 euro/litro (-2, compagnie 1,818, pompe bianche 1,805). benzina servito a 1,999 euro/litro (-1, compagnie 2,039, pompe bianche 1,919), diesel a 1,954 euro/litro (-2, compagnie 1,998, pompe bianche 1,867). Gpl servito a 0,799 euro/litro (invariato, compagnie 0,804, pompe bianche 0,792), metano servito a 1,762 euro/kg (-5, ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 17 marzo 2023) Scendono i prezzi dei carburanti alla pompa. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, questa mattina Eni ha ridotto di due centesimi al litro i prezzi consigliati del. Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti:self service a 1,861 euro/litro (-1 millesimo, compagnie 1,863, pompe bianche 1,857), diesel a 1,814 euro/litro (-2, compagnie 1,818, pompe bianche 1,805).servito a 1,999 euro/litro (-1, compagnie 2,039, pompe bianche 1,919), diesel a 1,954 euro/litro (-2, compagnie 1,998, pompe bianche 1,867). Gpl servito a 0,799 euro/litro (invariato, compagnie 0,804, pompe bianche 0,792), metano servito a 1,762 euro/kg (-5, ...

