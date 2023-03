Ultime Notizie – Atp Indian Wells 2023, Sinner in semifinale (Di venerdì 17 marzo 2023) Jannik Sinner si è imposto in tre set con il punteggio di 6-4, 4-6, 6-4 in 2 ore e 17 minuti, sullo statunitense Taylor Fritz nei quarti di finale del torneo Atp di Indian Wells e si è qualificato per le semifinali. Sinner affronterà sabato il 19enne spagnolo e n.2 al mondo Carlos Alcaraz che ha superato 6-4, 6-4 il 22enne canadese Felix Auger-Aliassime. Nell’altra semifinale sul cemento dell’Indian Wells Tennis Garden si sfideranno il russo Daniil Medvedev e lo statunitense Frances Tiafoe. Matteo Berrettini torna invece a vincere nel SuperChallenger Atp di Phoenix. Il tennista romano si è imposto nel derby con il lucky loser brianzolo Mattia Bellucci (n.150 Atp) che ha sostituito il bielorusso Ilya Ivashka, n.85 del ranking, con un doppio 6-4 e al ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 17 marzo 2023) Janniksi è imposto in tre set con il punteggio di 6-4, 4-6, 6-4 in 2 ore e 17 minuti, sullo statunitense Taylor Fritz nei quarti di finale del torneo Atp die si è qualificato per le semifinali.affronterà sabato il 19enne spagnolo e n.2 al mondo Carlos Alcaraz che ha superato 6-4, 6-4 il 22enne canadese Felix Auger-Aliassime. Nell’altrasul cemento dell’Tennis Garden si sfideranno il russo Daniil Medvedev e lo statunitense Frances Tiafoe. Matteo Berrettini torna invece a vincere nel SuperChallenger Atp di Phoenix. Il tennista romano si è imposto nel derby con il lucky loser brianzolo Mattia Bellucci (n.150 Atp) che ha sostituito il bielorusso Ilya Ivashka, n.85 del ranking, con un doppio 6-4 e al ...

