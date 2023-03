Ultime Notizie – Ascolti tv | Che Dio ci aiuti 7 chiude e vince prime time

(Di venerdì 17 marzo 2023) Vittoria di Rai1 neldi ieri sera con l’ultima puntata della fiction ‘Che Dio ci7’ seguita da 4.254.000 telespettatori pari a uno share del 22,7%. Secondo gradino del podio per Canale 5 con ‘Grande Fratello Vip 7’ che ha totalizzato 2.472.000 telespettatori e uno share del 19,1%. Terzo posto per Italia1 con il film ‘Wonder Woman’ seguito da 1.140.000 telespettatori (share del 6,4%). Fuori dal podio, Rai3 con ‘Splendida Cornice’ ha realizzato 944.000 telespettatori e uno share del 4,6% mentre su Retequattro ‘Dritto e Rovescio’ ha interessato 890.000 telespettatori (share del 5,8%). Su La7, invece, ‘PiazzaPulita’ ha ottenuto 789.000 telespettatori e uno share del 5,3% mentre su Rai 2, il film ‘The Gentlemen’ è stato seguito da da 557.000 telespettatori (share del 2,9%). Chiudono glidel ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkyTG24 : Guerra Ucraina Russia, oggi vertice sull' adesione alla Nato di Finlandia e Svezia. LIVE - putino : Piccolo thread relativo alle ultime notizie sul fallimento della Silicon Valley Bank e le sue conseguenze. Thread a… - VesuvioLive : “Nelle serie nulla è come sembra”: Fiorello incontra il vero Ciro Ricci di Mare Fuori - bizcommunityit : Ucraina, Xi verso la visita in Russia. Cina: armi a Mosca? Solo cooperazione economica. Slovacchia e ... - Tutto_CalcioNew : #HellasVerona, le ultime sulle condizioni di #Ngonge e #Hien #tuttocalcionews #calcio -

Le Capitali vi porta leda tutta Europa, attraverso i reportage sul campo della rete di EURACTIV. Potete iscrivervi alla newsletter qui . Ricordiamo che EURACTIV desidera continuare a fornire contenuti di alta ...Parma, 17 marzo 2023 " Nelleore sono state fatte circolareinfondate circa l'avvicendamento delle figure dirigenziali sportive []...Eppure nelleore si è insinuata una voce piuttosto insistente, sul suo presunto ritorno di ... Le unichetrapelate in merito lasciavano presagire che fosse una cosa seria, con tanto di ...

Covid, le notizie. Cina, si riapre al turismo post-Covid e riprende rilascio visti Sky Tg24

(ANSA) - CATANZARO, 17 MAR - Non è ancora iniziato, davanti al gip del Tribunale dei minori di Catanzaro, l'incidente probatorio per il naufragio di Steccato di Cutro che ha provocato 86 vittime ...Il tecnico del Bologna Thiago Motta, invece, potrebbe provare addirittura ad ambire ad un posto in Europa, una situazione che potrebbe avverarsi soltanto nel caso le avversarie rallentassero il passo ...