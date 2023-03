Ultime Notizie – Accordo Treccani-Museo MoCA per mostre, residenze e collaborazioni (Di venerdì 17 marzo 2023) L’Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani e il Museo d’Arte Contemporanea di Shanghai hanno siglato, nel mese di marzo 2023, un Accordo di cooperazione strategica che condurrà a una serie di collaborazioni quali mostre, residenze artistiche, seminari e pubblicazioni. Il progetto è sostenuto e promosso dall’Istituto Italiano di Cultura di Shanghai. Contemporaneamente, si è svolta, come da programma, la seconda edizione del “Chinese and Italian Humanities and Art Dialogue Forum” dal titolo ‘Arti, tecnologie e AI’, organizzata congiuntamente dal Museo d’Arte Contemporanea di Shanghai e dall’Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani. Il tema di questa edizione è ‘Arti, tecnologie e AI’. Oggi, nel mondo dell’arte, l’AI (Intelligenza artificiale) ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 17 marzo 2023) L’Istituto della Enciclopedia Italianae ild’Arte Contemporanea di Shanghai hanno siglato, nel mese di marzo 2023, undi cooperazione strategica che condurrà a una serie diqualiartistiche, seminari e pubblicazioni. Il progetto è sostenuto e promosso dall’Istituto Italiano di Cultura di Shanghai. Contemporaneamente, si è svolta, come da programma, la seconda edizione del “Chinese and Italian Humanities and Art Dialogue Forum” dal titolo ‘Arti, tecnologie e AI’, organizzata congiuntamente dald’Arte Contemporanea di Shanghai e dall’Istituto della Enciclopedia Italiana. Il tema di questa edizione è ‘Arti, tecnologie e AI’. Oggi, nel mondo dell’arte, l’AI (Intelligenza artificiale) ...

