Ultime Notizie – A Cosmoprof sorpassati numeri pre covid | BolognaFiere | “Manifestazione ammiraglia”

(Di venerdì 17 marzo 2023) Sono 2.984 le aziende presenti (+11% rispetto al 2022, 35% di nuove aziende rispetto al periodo pre-pandemia), provenienti da 64 paesi, operatori attesi da quasi 150 paesi, 29 collettive nazionali. Sono questi idella 54a edizione diWorldwide Bologna, l‘evento B2B di riferimento per l’industria cosmetica in programma dal 16 al 20 marzo 2023 a Bologna. “Ilsi sta presentando nel migliore dei modi – commenta Gianpiero Calzolari, Presidente di– Abbiamo quasi tremila espositori, aspettiamo molti visitatori. Soprattutto ricominciano gli espositori internazionali. Abbiamo di nuovo i cinesi che mancavano sul panorama italiano da parecchio tempo. La città è piena, non solo la città, direi tutto il territorio dell’Emilia Romagna, forse anche qualche territorio vicino. La fiera si ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkyTG24 : Guerra Ucraina Russia, oggi vertice sull' adesione alla Nato di Finlandia e Svezia. LIVE - putino : Piccolo thread relativo alle ultime notizie sul fallimento della Silicon Valley Bank e le sue conseguenze. Thread a… - peppiniellopz : RT @liliaragnar: #Roma, stroncato da un malore improvviso mentre era alla guida: morto un automobilista???? - LuigiF97101292 : RT @fisco24_info: Ucraina ultime notizie. Ambasciatore russo a Washington: «Volo del drone Usa è stata una provocazione»: Velivoli della Ro… - MaurilioVitto : RT @lauranaka: First Republic : sono 11 le banche Usa, tra cui Goldman Sachs e JP Morgan, che fanno da assist versando $30 MLD. Ma a Wall S… -

Nellepuntate de Il Paradiso delle Signore 7 , l'Amato ritornerà a casa, dopo essere stata ... Agnese però potrebbe essere non solo portatrice di inaspettatema anche protagonista di una ...... in onda oggi, 17 marzo, su Canale5, darà loro tutte oppure no ma non abbiamo ancoracerte ... i fan sanno bene che è lo share a giocare a favore di un rinnovo e sicuramente queste...Nelleore sono state fatte circolareinfondate circa l'avvicendamento delle figure dirigenziali sportive della nostra società. Parma Calcio smentisce categoricamente tali illazioni, ...

Mauro Coruzzi, in arte Platinette, colpito da ictus ischemico: come sta Corriere della Sera

Alberto Cotta Ramusino, conosciuto come Tananai, è il cantante rivelazione degli ultimi due anni. Dopo l'esordio come produttore di musica elettronica nel 2018 decide di orientarsi verso un genere più ...(ANSA) - ROMA, 17 MAR - "Il Napoli sarà un avversario molto difficile, sta attraversando un'annata straordinaria e un grande percorso. Sta giocando veramente bene, saranno partite aperte in cui ...