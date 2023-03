Ultima Generazione | nuovo blitz a Firenze | vernice su Palazzo Vecchio «Rifiuti tossici sottoterra | in Toscana un crimine contro l’ambiente» – Il video

Leggi su open.online

(Di venerdì 17 marzo 2023) Oggi tocca a piazza della Signoria di. Dopo la statua di piazza Duomo, le piste dei jet privati di Malpensa e le opere d’arte imbrattate, gli attivisti per il clima disono tornati a lanciarelavabile, questa volta. L’azione – spiegano gli ambientalisti – arriva in risposta «alla bocciatura di ieri in commissione di bilancio del Senato della Repubblica di alcuni emendamenti a un disegno di legge che riguarda il taglio di diversi sussidi ambientalmente dannosi». Un taglio che avrebbe permesso di utilizzare in tempi brevi circa «500 milioni di euro di fondi, soldi pubblici dei cittadini impiegabili per mettere in sicurezza il Paese dalla severità delle condizioni siccitose attuali e prossime e per altri ...