Ultima Generazione imbratta Palazzo della Signoria a Firenze (Di venerdì 17 marzo 2023) Questa mattina due attivisti della campagna "Non paghiamo il fossile", promossa da Ultima Generazione, Scientist Rebellion e Veglie contro le morti in mare, hanno imbrattato con vernice arancione ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 17 marzo 2023) Questa mattina due attivisticampagna "Non paghiamo il fossile", promossa da, Scientist Rebellion e Veglie contro le morti in mare, hannoto con vernice arancione ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Radio1Rai : ??#Firenze Attivisti ambientalisti di 'Ultima Generazione' hanno imbrattato la facciata di #PalazzoVecchio. Già iniz… - TgrRaiToscana : Nuova azione dimostrativa degli attivisti di Ultima Generazione che spruzzano vernice lavabile sulla facciata di Pa… - repubblica : Blitz di Ultima generazione: imbrattata la facciata di Palazzo Vecchio con la vernice. Il sindaco Nardella si mette… - UltimaGenerazi1 : @Agenzia_Ansa Vi scandalizzate per della vernice lavabile ma non per il futuro di miseria a cui questa classe polit… - UltimaGenerazi1 : @repubblica Vi scandalizzate per della vernice lavabile ma non per il futuro di miseria a cui questa classe politic… -