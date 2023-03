UFFICIALE – Quarti di finale Champions League tra Milan e Napoli: date e orari (Di venerdì 17 marzo 2023) Quarti di finale Champions League tra Milan e Napoli sono state comunicate dalla UEFA le date e gli orari L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di venerdì 17 marzo 2023)ditrasono state comunicate dalla UEFA lee gliL'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tuttonapoli : UFFICIALE - Ecco le date dei quarti di Champions: al Maradona si gioca di martedì! - fiorentina_it : UFFICIALE - Ai quarti di #ConferenceLeague la #Fiorentina affronterà i polacchi del @LechPoznan. Chi passerà affron… - BetterCallCris : Ultimo precedente ufficiale tra Inter e Benfica: ottavi di finale della Coppa UEFA 2003/2004, andata 0-0 in Portoga… - asromaliveit1 : Dopo i sorteggi di #ChampionsLeague, tutto pronto a #Nyon per i responsi di #EuropaLeague. Segui LIVE il sorteggio… - ricciosottone : Napoli-Milan ai quarti aiut Almeno è ufficiale un'italiana in semifinale ?? #sorteggi -