Ufc 286 con Marvin Vettori | Edwards vs Usman domani in tv | programma | orario e streaming

(Di venerdì 17 marzo 2023) Scatta l’ora di Ufc 286 a Londra: i protagonisti sono Leone Kamaruper il titolo dei pesi welter, ma se per noi non è una card come le altre lo è soprattutto per il ritorno sull’ottagono di, che sfiderà Roman Dolidze in un match dei pesi medi. L’ultimo italiano in Ufc – l’altro, Alessio Di Chirico, ha appeso i guantini al chiodo – cerca di blindare i piani alti del ranking (ora è quarto) contro un fighter in ascesa. L’evento inizierà alle 22:00, ora italiana, di sabato 18 marzo esarà il primo a salire sull’ottagono. Per il main event traedinvece bisognerà aspettare la mezzanotte circa. Ufc 286 potrà essere seguito in esclusiva su Dazn, con telecronaca di Alex Dandi e commento tecnico di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... theshieldofspo1 : Conferenza stampa molto tesa a UFC 286! #TSOS // #MMA // #UFC - 1of1rafa : UFC 286- Vettori via Unanimous decision , Fiziev via KO/TKO RD 3, Edwards Via Split Decision - theshieldofspo1 : #TheItalianDream sta per tornare in azione! Scopri come poter seguire il suo match di sabato! #TSOS // #UFC //… - DAZN_IT : Il Marvin Vettori 3.0 debutterà contro Dolidze ?? La UFC 286 sarà LIVE su #DAZN sabato 18 marzo alle 22 ? - LIRRIVERENTE3 : RT @jackbrunelli1: SIETE PRONTI? ?? Marvin Vettori (MMA), Mattia Faraoni (Kickboxing) e Dario Socci (Boxe) saranno ospiti oggi a READY TO R… -

UFC 286: Edwards vs. Usman 3 - Vettori vs. Dolidze, ecco l'orario e dove seguire in diretta streaming ed in TV l'evento che si terrà a Londra ...Sabato 18 febbraio andrà in scena l’atteso confronto tra Marvin Vettori e Roman Dolidze. Il fighter italiano tornerà sull’ottagono per fronteggiare il temibile georgiano in un incontro dei pesi medi c ...