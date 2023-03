Vai agli ultimi Twett sull'argomento... glooit : Udinese: Sottil, rispetto per la corazzata Milan leggi su Gloo - sportface2016 : #Udinese, #Sottil: 'Siamo reduci da risultati importanti. #Milan? È una corazzata' - sportli26181512 : Udinese, Sottil: ' Il Milan è e rimane una corazzata, ma noi vogliamo fare la nostra gara': Andrea Sottil, allenato… - DiMarzio : #Udinese, Sottil presenta la sfida al #Milan e parla anche di #Nestorovski ?? - murderronmymind : Non voglio fare il guastafeste ma domani c'è l'Udinese e Sottil sta già preparando un bel minestrone -

Lo ha dichiarato il tecnico bianconero, Andrea, alle telecamere diTv, alla vigilia dell'anticipo serale coi rossoneri. Per l'allenatore friulani, nonostante la vittoria in casa manchi ...Così, alla vigilia di- Milan , il tecnico del team friulano, Andrea. 'Come dico sempre, giochiamo in casa e vogliamo fortemente ripetere e migliorare le ultime prestazioni, perché ...Così, alla vigilia di- Milan, il tecnico del team friulano, Andrea. "Come dico sempre, giochiamo in casa e vogliamo fortemente ripetere e migliorare le ultime prestazioni, perché solo ...

Udinese, Sottil: " Il Milan è e rimane una corazzata, ma noi vogliamo fare la nostra gara" Milan News

La trasferta in terra friulana sarà tutto fuorché semplice, con la compagine di Andrea Sottil in un buon momento di forma dopo ... da qui a fine stagione Pioli conterà soprattutto su Ibrahimovic e ...Così, alla vigilia di Udinese-Milan, il tecnico del team friulano, Andrea Sottil. “Come dico sempre, giochiamo in casa e vogliamo fortemente ripetere e migliorare le ultime prestazioni, perché solo ...