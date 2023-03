Ucraina, Xi verso la visita in Russia. Cina: armi a Mosca? Solo cooperazione economica. Slovacchia e Polonia danno i Mig a Kiev (Di venerdì 17 marzo 2023) Il presidente cinese Xi Jinping sarà impegnato in un viaggio in Russia dal 20 al 22 marzo prossimi. Per il ministero degli Esteri cinese la visita “è per la pace” in Ucraina. Per il Cremlino la presenza di Xi a Mosca servirà a discutere “la cooperazione strategica” tra i due Paesi. Secondo l’Intelligence britannica, l’esercito russo ha temporaneamente esaurito il suo potenziale offensivo in Ucraina. Slovacchia e Polonia annunciano l’invio di jet militari all’Ucraina, provocando una dura reazione di Mosca: “Gli aerei sanno distrutti” Leggi su ilsole24ore (Di venerdì 17 marzo 2023) Il presidente cinese Xi Jinping sarà impegnato in un viaggio indal 20 al 22 marzo prossimi. Per il ministero degli Esteri cinese la“è per la pace” in. Per il Cremlino la presenza di Xi aservirà a discutere “lastrategica” tra i due Paesi. Secondo l’Intelligence britannica, l’esercito russo ha temporaneamente esaurito il suo potenziale offensivo inannunciano l’invio di jet militari all’, provocando una dura reazione di: “Gli aerei sanno distrutti”

