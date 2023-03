Ucraina, Usa: "La tregua sarebbe ratifica delle conquiste russe" | Xi Jinping in visita in Russia dal 20 al 22 marzo: verso "nuova era" di ... (Di venerdì 17 marzo 2023) 17 mar 15:17 Usa: "La tregua sarebbe la ratifica delle conquiste russe" Gli Usa hanno espresso 'preoccupazione' che nella visita del presidente cinese Xi Jinping a Mosca non si tenga conto della parte ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 17 marzo 2023) 17 mar 15:17 Usa: "Lala" Gli Usa hanno espresso 'preoccupazione' che nelladel presidente cinese Xia Mosca non si tenga conto della parte ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Il comando europeo delle forze armate Usa ha rilasciato il video dell'impatto martedì tra un drone di sorveglianza… - michele_geraci : In questi tre anni, tra #Covid, #Ucraina, tensioni #USA e #Cina, ho scoperto che un centinaio di conoscenti, person… - davcarretta : Quindi la Russia abbatte con un Mig un drone americano nello spazio aereo internazionale e qualcuno continua a sost… - Antonel88662921 : @DarkLadyMouse @the_highsparrow Non insinuo proprio niente. Ti ho solo fatto notare che nella tua narrazione ci son… - Donnolinaa : RT @matt7gh: #Biden ha deciso A dimostrazione che è una #ProxyWar degli #USA e #NATO per distruggere la #Russia di #Putin I nazisti #SlavaU… -