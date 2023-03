Ucraina, Russia: “Aerei da Polonia e Slovacchia saranno distrutti” (Di venerdì 17 marzo 2023) (Adnkronos) – “saranno distrutti” i caccia militari che la Polonia e la Slovacchia hanno annunciato di voler inviare all’Ucraina. Lo ha dichiarato alla stampa il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. “Naturalmente, la fornitura di questo equipaggiamento militare, come abbiamo ripetutamente detto, non influirà sull’esito dell’operazione militare speciale, ma può portare ulteriori problemi alla stessa Ucraina e al popolo ucraino”, ha dichiarato Peskov, citato dall’agenzia Tass. Secondo il portavoce, la decisione di Varsavia e Bratislava di fornire Mig-29 è un altro esempio di come alcuni Paesi membri della Nato “aumentino il livello del loro coinvolgimento diretto nel conflitto”. Il primo ministro slovacco, Eduard Heger, ha annunciato oggi che il suo Paese ha approvato l’invio dei ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 17 marzo 2023) (Adnkronos) – “” i caccia militari che lae lahanno annunciato di voler inviare all’. Lo ha dichiarato alla stampa il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. “Naturalmente, la fornitura di questo equipaggiamento militare, come abbiamo ripetutamente detto, non influirà sull’esito dell’operazione militare speciale, ma può portare ulteriori problemi alla stessae al popolo ucraino”, ha dichiarato Peskov, citato dall’agenzia Tass. Secondo il portavoce, la decisione di Varsavia e Bratislava di fornire Mig-29 è un altro esempio di come alcuni Paesi membri della Nato “aumentino il livello del loro coinvolgimento diretto nel conflitto”. Il primo ministro slovacco, Eduard Heger, ha annunciato oggi che il suo Paese ha approvato l’invio dei ...

