Ucraina, nodo munizioni: il piano Ue per Kiev (Di venerdì 17 marzo 2023) (Adnkronos) – I ministri dell'Ue all'inizio della prossima settimana nel Consiglio Esteri e Difesa si confronteranno, a Bruxelles, sulla delicata questione della fornitura di munizioni pesanti all'Ucraina. Si tratta di proiettili da 155 mm di calibro, di vario tipo e fattura, il cui costo medio si aggira sui 4mila euro al pezzo: la guerra in Ucraina ne consuma in grande quantità e l'industria militare dell'Ue, che è molto frammentata, fatica a tenere il passo: "Di base, abbiamo un problema industriale, questo è il punto chiave – spiega un alto funzionario Ue – per questo abbiamo lanciato un piano" per cercare di porvi rimedio. La proposta, avanzata dall'Alto Rappresentante Josep Borrell, è basata su tre 'piste'. La prima mira a consegnare il più rapidamente possibile all'Ucraina ...

