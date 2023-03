Ucraina, l’elezione di Elly Schlein sarà rivoluzionaria o si tratta del solito trasformismo? (Di venerdì 17 marzo 2023) E’ di queste ultime ore la notizia che ai confini della Russia la folle corsa verso il conflitto nucleare accelera la sua escalation con un caccia russo che ha abbattuto un drone americano. Se non fosse che i cittadini sono ormai travolti dall’ondata della rassegnazione post-pandemica e dal disinteresse verso tutto quello esula la sfera dell’interesse privato, ci sarebbe da tremare di paura e scendere in piazza a reclamare con voce altissima la cessazione della politica dell’invio di armi per foraggiare il conflitto. Invece continua l’estenuante opera di manipolazione mediatica finalizzata a rassicurare che in fondo qualche missile viene lanciato con eccesso di zelo nei dintorni delle centrali nucleari, le esercitazioni sui confini mettono di fronte eserciti sempre più agguerriti e micidiali e qualche incidente rientra nell’ordinaria amministrazione – ma che la ferma intenzione delle ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 17 marzo 2023) E’ di queste ultime ore la notizia che ai confini della Russia la folle corsa verso il conflitto nucleare accelera la sua escalation con un caccia russo che ha abbattuto un drone americano. Se non fosse che i cittadini sono ormai travolti dall’ondata della rassegnazione post-pandemica e dal disinteresse verso tutto quello esula la sfera dell’interesse privato, ci sarebbe da tremare di paura e scendere in piazza a reclamare con voce altissima la cessazione della politica dell’invio di armi per foraggiare il conflitto. Invece continua l’estenuante opera di manipolazione mediatica finalizzata a rassicurare che in fondo qualche missile viene lanciato con eccesso di zelo nei dintorni delle centrali nucleari, le esercitazioni sui confini mettono di fronte eserciti sempre più agguerriti e micidiali e qualche incidente rientra nell’ordinaria amministrazione – ma che la ferma intenzione delle ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... HerrGlanz : @Lawyer68Mauro @ZWwg1wgaV @dm_xela @Leonard88533173 Non è che in Ucraina gli omosessuali se la passino meglio eh. P… - maurorizzi_mr : @MasciTini Sicuramente molto più credibile dell’elezione di Trump. Scherzi a parte, io non sono molto convinto. Qua… - HourChii : RT @MusicaTricolore: 'La #guerra in #Ucraina ha irreversibilmente cambiato la situazione #geopolitica del mondo e ha avuto un effetto dirom… - MusicaTricolore : 'La #guerra in #Ucraina ha irreversibilmente cambiato la situazione #geopolitica del mondo e ha avuto un effetto di… - Luxgraph : Bergoglio, dieci anni fa alle 18.50 l’elezione di papa Francesco: a Benedetto la prima telefonata #corriere… -