Ucraina | la Slovacchia inviera' a Kiev 13 caccia Mig - 29

(Di venerdì 17 marzo 2023) Laconsegnera' 13Mig - 29 all'. Lo ha comunicato in una conferenza stampa tenuta a Bratislava il Primo ministro Eduard Heger: "Il governo ha deciso e approvato all'unanimita' ...

La Slovacchia consegnera' 13 caccia Mig - 29 all'Ucraina. Lo ha comunicato in una conferenza stampa tenuta a Bratislava il Primo ministro Eduard Heger: "Il governo ha deciso e approvato all'unanimita' un ..." Dopo la Polonia, che giovedì ha promesso quattro jet, la Slovacchia annuncia che invierà all'Ucraina 13 Mig - 29.

Ucraina, dopo la Polonia anche la Slovacchia invierà 13 Mig-29 a Kiev. Mosca minaccia: «Saranno distrutti» Open

La Slovacchia consegnera' 13 caccia Mig-29 all'Ucraina. Lo ha comunicato in una conferenza stampa tenuta a Bratislava il Primo ministro Eduard Heger: "Il governo ha deciso e approvato all'unanimita' ...Gli Stati Uniti rispettano la "decisione sovrana" ma non cambiano idea sull'invio degli F-16. “Nei prossimi giorni consegneremo 4 aerei MiG-29 all’Ucraina“, ha annunciato il presidente Andrzej Duda. I ...