Vai agli ultimi Twett sull'argomento... News24_it : Ucraina: la Slovacchia invierà 13 Mig-29 a Kiev - giampaz : RT @NessunLuogo24: Anche la #Slovacchia ???? donerà 12 jet #Mig29 all'#Ucraina ????. Lo ha detto il primo ministro Eduard Hegern. - andfranchini : Ucraina: la Slovacchia invierà 13 Mig-29 a Kiev - Ultima Ora - ANSA - ravel80262268 : Il trasferimento di attrezzature militari di produzione sovietica e russa dalla Slovacchia all'Ucraina è illegale d… - nevrotica9 : RT @valy_s: Dopo la #Polonia, la #Slovacchia annuncia l’invio in #Ucraina dei suoi 13 caccia Mig-29 di epoca sovietica “in vario stato di p… -

I jet militari che la Polonia e laforniranno all'sono destinati alla "distruzione" e non cambieranno le sorti del conflitto. Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov citato dalle agenzie russe. . 17 marzo ...Laconsegnerà 13 Mig - 29 all': lo ha annunciato il premier del Paese. . 17 marzo 2023Xi Jinping in Russia dal 20 al 22 marzo. Isw: 'Prigozhin denuncia complotto di Mosca. Putin usa i Wagner come ...

Ucraina: Slovacchia invierà 13 Mig-29 a Kiev - TVS tvsvizzera.it tvsvizzera.it

(ANSA) - MOSCA, 17 MAR - I jet militari che la Polonia e la Slovacchia forniranno all'Ucraina sono destinati alla "distruzione" e non cambieranno le sorti del conflitto. Lo ha detto il portavoce del ...I jet militari che la Polonia e la Slovacchia forniranno all'Ucraina sono destinati alla "distruzione" e non cambieranno le sorti del conflitto. Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ...