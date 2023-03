Ucraina, la Corte penale internazionale emette un mandato di arresto contro Putin: "Ha deportato bambini" (Di venerdì 17 marzo 2023) Zelensky: 'Decisione storica' - La decisione della Corte dell'Aia è stata salutata come 'storica' da Volodymyr Zelensky. 'La Corte penale internazionale ha emesso un mandato di arresto per Putin. Una ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 17 marzo 2023) Zelensky: 'Decisione storica' - La decisione delladell'Aia è stata salutata come 'storica' da Volodymyr Zelensky. 'Laha emesso undiper. Una ...

