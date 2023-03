Ucraina | Kuleba | ' Finita la guerra ci ricorderemo di chi non ci ha aiutati'

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rusembitaly : #Opinione di M.#Zakharova: Kuleba: “La sconfitta dell'Ucraina implicherebbe la 'fine dell'Europa' nella sua forma… - ravel80262268 : Quei paesi del mondo che si sono comportati male durante questa guerra e hanno maltrattato l'Ucraina dovrebbero ess… - cenere61 : RT @rusembitaly: #Opinione di M.#Zakharova: Kuleba: “La sconfitta dell'Ucraina implicherebbe la 'fine dell'Europa' nella sua forma attuale… - PoliticaNewsNow : Ucraina, Kuleba: 'Non dimenticheremo mai quali Paesi ci hanno aiutato e quali no' - globalistIT : -

Guerra inIn una intervista alla Bbc, il ministro degli Esteri ucraino Dmytroha detto che i Paesi che non hanno sostenuto l', che l'hanno `maltrattata´ saranno chiamati a risponderne dopo la fine della guerra, "pagheranno un prezzo in futuro". "La guerra è un ...'L'non dimenticherà quali sono i Paesi che l'hanno aiutata contro l'invasione russa e quali no'. Lo ha detto il Ministro degli Esteri ucraino, Dmytro, nel corso dell'intervista rilasciata ...'L'non dimenticherà quali sono i Paesi che l'hanno aiutata contro l'invasione russa e quali no'. Lo ha detto il Ministro degli Esteri ucraino, Dmytro, nel corso dell'intervista rilasciata ...

Ucraina, Kuleba: "Finita la guerra ci ricorderemo di chi non ci ha ... Globalist.it

e il capo della diplomazia ucraina, Dmytro Kuleba. Il Dragone, ha puntualizzato, “ha sempre mantenuto scambi con tutte le parti”. La visita è stata confermata dal Cremlino: “Durante i colloqui, i due ...Ma in tempo di pace, le enormi esportazioni di cereali dell’Ucraina le conferiscono una notevole influenza economica, in particolare in alcune parti del mondo in via di sviluppo», ha affermato Kuleba.