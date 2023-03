Ucraina, dopo la Polonia anche la Slovacchia invierà 13 Mig-29 a Kiev. Mosca minaccia: «Saranno distrutti» (Di venerdì 17 marzo 2023) Le prime resistenze sull’invio di caccia in Ucraina stanno crollando. Non da parte di tutti i Paesi della Nato, certo. Alla decisione della Polonia di fornire a Kiev alcuni jet di provenienza sovietica MiG-29, si è aggiunta quella della Slovacchia. La conferma è arrivata in mattinata dal governo del premier Eduard Heger: tredici MiG-29 raggiungeranno la capitale Ucraina. «Abbiamo preso una decisione costituzionalmente legittima. La presidente Zuzana Caputova è informata di tutto», ha dichiarato Heger. Alcuni di essi, ha aggiunto il ministro della difesa Jaroslav Nad, «Saranno utilizzati come pezzi di ricambio». Polonia e Slovacchia sono attualmente gli unici due paesi dell’Alleanza Atlantica a rispondere alla richiesta di caccia su cui ... Leggi su open.online (Di venerdì 17 marzo 2023) Le prime resistenze sull’invio di caccia instanno crollando. Non da parte di tutti i Paesi della Nato, certo. Alla decisione delladi fornire aalcuni jet di provenienza sovietica MiG-29, si è aggiunta quella della. La conferma è arrivata in mattinata dal governo del premier Eduard Heger: tredici MiG-29 raggiungeranno la capitale. «Abbiamo preso una decisione costituzionalmente legittima. La presidente Zuzana Caputova è informata di tutto», ha dichiarato Heger. Alcuni di essi, ha aggiunto il ministro della difesa Jaroslav Nad, «utilizzati come pezzi di ricambio».sono attualmente gli unici due paesi dell’Alleanza Atlantica a rispondere alla richiesta di caccia su cui ...

