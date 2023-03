Ucraina, Crosetto: “Da Russia ossessione patologica nei miei confronti” (Di venerdì 17 marzo 2023) (Adnkronos) – “Prima Razov. Poi Medvedev. Poi di nuovo Razov. Poi Prigozhin. Infine Osipov. L’ossessione di questi ‘signori’ nei miei confronti è diventata patologica. Non sono preoccupato né da loro né dai loro insulti volgari e rivolgo loro un caloroso invito: state sereni (cit)”. Così su Twitter il ministro della Difesa Guido Crosetto, dopo che Oleg Osipov, assistente del vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo, Dmitrij Medvedev, aveva detto “di Crosetto non importa nulla a nessuno”, commentando le notizie su una presunta taglia messa dai mercenari della Wagner sull’esponente del governo italiano. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di venerdì 17 marzo 2023) (Adnkronos) – “Prima Razov. Poi Medvedev. Poi di nuovo Razov. Poi Prigozhin. Infine Osipov. L’di questi ‘signori’ neiè diventata. Non sono preoccupato né da loro né dai loro insulti volgari e rivolgo loro un caloroso invito: state sereni (cit)”. Così su Twitter il ministro della Difesa Guido, dopo che Oleg Osipov, assistente del vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo, Dmitrij Medvedev, aveva detto “dinon importa nulla a nessuno”, commentando le notizie su una presunta taglia messa dai mercenari della Wagner sull’esponente del governo italiano. L'articolo proviene da Italia Sera.

