Ucraina, Corte Penale internazionale: mandato d'arresto per Putin (Di venerdì 17 marzo 2023) L'Aja, 17 mar. (Adnkronos) - La Corte Penale internazionale dell'Aja ha emesso un mandato d'arresto contro il presidente russo Vladimir Putin e la commissaria russa per i diritti dei bambini Maria Alekseyevna Lvova-Belova, in connessione con la guerra in Ucraina . A Putin viene contestato un crimine di guerra: la deportazione illegale della popolazione, in particolare di bambini . "Oggi, 17 marzo 2023, la seconda camera preliminare della Corte Penale internazionale ha emesso mandati di arresto per due persone nel contesto della situazione in Ucraina: il signor Volodymyr Volodymyrovich Putin e la signora Maria Oleksiivna Lvivova-Belova", il si legge ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 17 marzo 2023) L'Aja, 17 mar. (Adnkronos) - Ladell'Aja ha emesso und'contro il presidente russo Vladimire la commissaria russa per i diritti dei bambini Maria Alekseyevna Lvova-Belova, in connessione con la guerra in. Aviene contestato un crimine di guerra: la deportazione illegale della popolazione, in particolare di bambini . "Oggi, 17 marzo 2023, la seconda camera preliminare dellaha emesso mandati diper due persone nel contesto della situazione in: il signor Volodymyr Volodymyroviche la signora Maria Oleksiivna Lvivova-Belova", il si legge ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TgLa7 : La #Corte penale internazionale ha emesso un mandato di arresto per il presidente russo Vladimir Putin in relazione… - davcarretta : ??????La Corte penale internazionale emette un mandato d’arresto internazionale contro Vladimir Putin ?????? L’accusa è… - nelloscavo : +++ Mandato di cattura per #Putin +++ La Corte penale internazionale: «Deportazione di bimbi #Ucraina in #Russia»… - lc71488535 : RT @davcarretta: ??????La Corte penale internazionale emette un mandato d’arresto internazionale contro Vladimir Putin ?????? L’accusa è crimini… - mihirdjin : RT @World24New: USA, Cina e Russia non hanno aderito alla corte penale internazional .... quindi chi lo arresta? ???????? E' tutta una farsa.… -