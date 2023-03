Ucraina, Corte penale internazionale emette mandato di arresto contro Putin. Zelensky: decisione storica. Erdogan: ok all’ingresso della Finlandia nella Nato (Di venerdì 17 marzo 2023) Il presidente cinese Xi Jinping sarà impegNato in un viaggio in Russia dal 20 al 22 marzo prossimi. Per il ministero degli Esteri cinese la visita “è per la pace” in Ucraina. Per il Cremlino la presenza di Xi a Mosca servirà a discutere “la cooperazione strategica” tra i due Paesi. Secondo l’Intelligence britannica, l’esercito russo ha temporaneamente esaurito il suo potenziale offensivo in Ucraina. Slovacchia e Polonia annunciano l’invio di jet militari all’Ucraina, provocando una dura reazione di Mosca: “Gli aerei sanno distrutti” Leggi su ilsole24ore (Di venerdì 17 marzo 2023) Il presidente cinese Xi Jinping sarà impegin un viaggio in Russia dal 20 al 22 marzo prossimi. Per il ministero degli Esteri cinese la visita “è per la pace” in. Per il Cremlino la presenza di Xi a Mosca servirà a discutere “la cooperazione strategica” tra i due Paesi. Secondo l’Intelligence britannica, l’esercito russo ha temporaneamente esaurito il suo potenziale offensivo in. Slovacchia e Polonia annunciano l’invio di jet militari all’, provocando una dura reazione di Mosca: “Gli aerei sanno distrutti”

