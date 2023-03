Uccise due ragazzi scambiandoli per ladri. Ergastolo al killer (Di venerdì 17 marzo 2023) Tullio Pagliaro e Giuseppe Fusella, di 26 e 27 anni, furono uccisi a colpi di pistola mentre si trovavano in auto. L'uomo che sparò, Vincenzo Palumbo, è stato condannato all'Ergastolo Leggi su ilgiornale (Di venerdì 17 marzo 2023) Tullio Pagliaro e Giuseppe Fusella, di 26 e 27 anni, furono uccisi a colpi di pistola mentre si trovavano in auto. L'uomo che sparò, Vincenzo Palumbo, è stato condannato all'

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... francoG101 : RT @striscia_rossa: La morte del terrorista nero che uccise il magistrato Vittorio Occorsio e due camerati in carcere - Il coinvolgimento n… - tribuna_treviso : +++ UCCISE DUE DONNE IN AUTO, PATTEGGIA 3 ANNI E 4 MESI +++ Un anno fa, Ronnie Levacovic si schiantò con la sua Bwm… - tribuna_treviso : +++ UCCISE DUE DONNE IN AUTO, PATTEGGIA 3 ANNI E 4 MESI +++ Un anno fa, Ronnie Levacovic si schiantò con la sua Bwm… - vittrakkia : @Poesiaitalia Occhi umidi e rimpianto di non averlo incontrato di persona Avevo due anni quando si uccise Andavo a… - striscia_rossa : La morte del terrorista nero che uccise il magistrato Vittorio Occorsio e due camerati in carcere - Il coinvolgimen… -