Tutti pazzi per Naatu Naatu | la canzone indiana che ha vinto l’Oscar

È la prima volta che una canzone di un film indiano (Naatu Naatu) ottiene la candidatura all'Oscar e si aggiudica anche l'ambita statuetta, battendo Lady Gaga e Rihanna. Merito senza dubbio dell'energia trasmessa dalla scena della pellicola di Tollywood RRR (Rise Roar Revolt), in lingua telugu (Andhra Pradesh). La storia fa riferimento alla colonizzazione da parte del regime britannico e fa rivivere le imprese di due leader rivoluzionari, Komaram Bheem e Alluri Sitarama Raju. Il punto di forza della danza dei due protagonisti su Naatu Naatu è proprio questo: non si tratta di un semplice balletto, ma di un vero e proprio atto di ribellione al dominio anglosassone. Il set ucraino «Non abbiamo potuto girare la scena del ballo in India, ...

