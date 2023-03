Turismo: Ticino, nel 2022 -12,9% pernottamenti ma ripresa arrivi da mercati importanti (Di venerdì 17 marzo 2023) Roma, 17 mar. (Labitalia) - Il Ticino chiude il 2022 con una diminuzione del 12,9% di pernottamenti alberghieri rispetto all'anno precedente. Tuttavia, fatta eccezione per il 2021, occorre tornare al 2009 per ritrovare risultati simili. In ambito strategico le iniziative principali per il 2023 toccano quattro ambiti: Turismo congressuale, sostenibilità, formazione e digitalizzazione. Nel 2022 in Ticino si sono registrati 2.555.243 pernottamenti alberghieri. Secondo le indagini ufficiali pubblicate dall'Ufficio federale di statistica (Ust), lo scorso anno si è chiuso con una diminuzione del 12,9% rispetto al 2021. Il calo è stato meno marcato sul fronte degli arrivi che sono stati 1.165.725 (-4,1%). Interessante, per la destinazione, è soprattutto il ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 17 marzo 2023) Roma, 17 mar. (Labitalia) - Ilchiude ilcon una diminuzione del 12,9% dialberghieri rispetto all'anno precedente. Tuttavia, fatta eccezione per il 2021, occorre tornare al 2009 per ritrovare risultati simili. In ambito strategico le iniziative principali per il 2023 toccano quattro ambiti:congressuale, sostenibilità, formazione e digitalizzazione. Nelinsi sono registrati 2.555.243alberghieri. Secondo le indagini ufficiali pubblicate dall'Ufficio federale di statistica (Ust), lo scorso anno si è chiuso con una diminuzione del 12,9% rispetto al 2021. Il calo è stato meno marcato sul fronte degliche sono stati 1.165.725 (-4,1%). Interessante, per la destinazione, è soprattutto il ...

