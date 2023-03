Turchia, i convocati del CT Kuntz: non risparmiato Calhanoglu! (Di venerdì 17 marzo 2023) Calhanoglu dell’Inter figura nella lista dei convocati della Turchia in vista dei prossimi impegni contro Armenia e Croazia, validi per le qualificazioni a Euro 2024 convocati Turchia: c’è Calhanoglu dell’Inter Portieri: Bayindir, Gunok, Cakir. Difensori: Bulut, Celik, Bardakci, Ozkacar, Soyuncu, Demiral, Kabak, Akaydin, Sanuc, Elmali, Kadioglu. Centrocampisti/Attaccanti: Omur, Yilmaz, Under, Guler, CALHANOGLU, Yursek, Can Aydin, Kokcu, Ozcan, Kahveci, Akturkoglu, Tosun, Unal, Nayir Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti riservati Leggi su inter-news (Di venerdì 17 marzo 2023) Calhanoglu dell’Inter figura nella lista deidellain vista dei prossimi impegni contro Armenia e Croazia, validi per le qualificazioni a Euro 2024: c’è Calhanoglu dell’Inter Portieri: Bayindir, Gunok, Cakir. Difensori: Bulut, Celik, Bardakci, Ozkacar, Soyuncu, Demiral, Kabak, Akaydin, Sanuc, Elmali, Kadioglu. Centrocampisti/Attaccanti: Omur, Yilmaz, Under, Guler, CALHANOGLU, Yursek, Can Aydin, Kokcu, Ozcan, Kahveci, Akturkoglu, Tosun, Unal, Nayir Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti riservati

