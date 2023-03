Turchia convoca ambasciatori di 9 Paesi

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 17 marzo 2023) Il ministero degli Esteri di Ankara hato il 7 Febbraio 2023, gliindi nove, tra cui quelli occidentali che in questi giorni hanno chiuso il loro consolato a Istanbul per motivi di sicurezza citando possibili attacchi in reazione a manifestazioni in nord Europa dove sono state bruciate copie del Corano. Lo rende noto Anadolu senza specificare da qualiprovengono i diplomatici. Lo scorso fine settimana, l’ambasciata Usa indi cui l’Ambasciatore Jeff Flake, aveva messo in guardia i suoi cittadini rispetto a possibili attacchi contro occidentali in seguito al rogo del Corano in alcune città europee. Nei giorni seguenti il Consolato britannico, olandese, tedesco e francese di Istanbul hanno temporaneamente chiuso al pubblico citando motivi ...