Tumori: Schillaci, 'cancro polmone big killer, piano per screening' (Di venerdì 17 marzo 2023) Roma, 17 mar. (Adnkronos Salute) - "Il piano oncologico nazionale è stato già approvato e presentato, c'è grande attenzione e stiamo puntando molto sulla prevenzione e sul cercare di finanziare un piano per arrivare a uno screening del cancro del polmone che è un 'big killer'. Nonostante i progressi nella cura farmacologica, lo strumento migliore rimane la diagnosi precoce e l'intervento chirurgico". Lo ha detto il ministro della Salute, Orazio Schillaci, a margine della presentazione a Roma della Settimana della prevenzione oncologica promossa dalla Lilt-Lega italiana per la lotta contro i Tumori. "Contro la minore aderenza in alcune regioni bisogna essere proattivi e cercare di fare capire a tutti l'importanza della prevenzione. Vanno coinvolti ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 17 marzo 2023) Roma, 17 mar. (Adnkronos Salute) - "Iloncologico nazionale è stato già approvato e presentato, c'è grande attenzione e stiamo puntando molto sulla prevenzione e sul cercare di finanziare unper arrivare a unodeldelche è un 'big'. Nonostante i progressi nella cura farmacologica, lo strumento migliore rimane la diagnosi precoce e l'intervento chirurgico". Lo ha detto il ministro della Salute, Orazio, a margine della presentazione a Roma della Settimana della prevenzione oncologica promossa dalla Lilt-Lega italiana per la lotta contro i. "Contro la minore aderenza in alcune regioni bisogna essere proattivi e cercare di fare capire a tutti l'importanza della prevenzione. Vanno coinvolti ...

