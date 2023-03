“Tu sei…” GF Vip 7 | rissa choc tra Antonella e Micol “Ecco perché hai perso”

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 17 marzo 2023) GF Vip 7, la puntata di ieri ha lasciato un grosso nodo alla gola adFiordelisi protagonista anche di uno scontro conIncorvaia. I rapporti tra le due non sono mai stati idilliaci ma stavolta la sensazione e che si sia passato il segno. La decisione del pubblico di votare la sua rivale come seconda finalista ha mandato in tilt la Fiordelisi: “Non ho avuto altri litigi nella casa ultimamente, lei ha sempre parlato alle spalle.non si è comportata bene con me, ma sono cose che mi tengo per me” ha commentato. Una volta chiamata in confessionale da Alfonso Signorini non è riuscita a trattenere le lacrime. “Non ce la faccio più, è tosta stare qui. Non sono così forte come dite. Se litigo sono provocatoria, se non litigo sono vittima. Qualsiasi cosa io faccio sono giudicata in negativo, non so che fare”. È ...