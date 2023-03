"Quella conversazione con Simon mi ha scandalizzata - ha detto- . Ho capito subito che non avrebbe aiutato le tenniste ucraine in nessun modo. Dobbiamo risolvere i nostri problemi da sole, ..."Quella conversazione con Simon mi ha scandalizzata - ha detto- . Ho capito subito che non avrebbe aiutato le tenniste ucraine in nessun modo. Dobbiamo risolvere i nostri problemi da sole, ...

Tsurenko riaccende la polemica: ancora un attacco al CEO della WTA SuperTennis

Lesia Tsurenko non arretra di un millimetro. La tennista ucraina ha riaffermato la sua posizione contraria verso l'attuale gestione della WTA per quanto riguarda la presenza delle giocatrici russe e ...'Mi dispiace per i giocatori ucraini e per quello che stanno passando'. Daniil Medvedev, numero 1 dei russi in campo dall'anno scorso nei tornei ...