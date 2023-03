Trussardi | la maison bergamasca del lusso in crisi nera L' ex negozio di provincia schiacciato da 50 mln di debito

Il marchio di moda di lusso fondato a Bergamo nel 1911 da Dantee acquisito nel 2019 ... Il debito accumulato dallaammonterebbe infatti a circa 50 milioni di euro. Ma non è tutto. ...... nel febbraio di quell'anno, infatti, il fondo aveva rilevato una quota di circa il 60% della, attraverso la costituzione di una Newco partecipata al 70% da QuattroR e da Tomasoal ...I direttori creativi di, Benjamin A. Huseby e Serhat Ik, riflettono sul glamour ...lascia a Rocco Iannone il compito di richiamare la storia e il potenziale simbolico della, ...

Trussardi, dal boom di ricavi all’orlo del fallimento con il Chapter 11 Il Sole 24 ORE

La maison nata a Bergamo nel 1911 è in fase di ricomposizione della crisi in gestione alla società di consulenza bergamasca 3X Capital ...L’azienda costruita sulle intuizioni vincenti di Nicola Trussardi, scomparso improvvisamente nel 1999, è stata gestita dalla famiglia per 20 anni. Poi l’ingresso del fondo QuattroR e il rilancio manca ...