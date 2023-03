Truffe online in Irpinia, denunciate due persone dai Carabinieri (Di venerdì 17 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiLacedonia (AV) – I Carabinieri della Stazione di Lacedonia, a seguito della denuncia sporta da una persona del posto, hanno denunciato un ventenne della provincia di Taranto per “Truffa”. Nel corso delle indagini eseguite dai militari, sono emersi inconfutabili elementi di reità nei confronti del giovane che aveva pubblicato su un noto social network un annuncio per la vendita di attrezzi agricoli. L’inserzionista, grazie al prezzo conveniente, era riuscito a persuadere il potenziale acquirente che, convinto che si trattasse di un buon affare, non aveva esitato ad effettuare l’acquisto, pagando circa 600 Euro mediante ricarica su carta prepagata. Ma, ricevuta la somma pattuita, il proponente non ha consegnato la merce e si è reso irreperibile. A seguito di mirate indagini, i militari sono riusciti ad identificare il presunto truffatore che è ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 17 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiLacedonia (AV) – Idella Stazione di Lacedonia, a seguito della denuncia sporta da una persona del posto, hanno denunciato un ventenne della provincia di Taranto per “Truffa”. Nel corso delle indagini eseguite dai militari, sono emersi inconfutabili elementi di reità nei confronti del giovane che aveva pubblicato su un noto social network un annuncio per la vendita di attrezzi agricoli. L’inserzionista, grazie al prezzo conveniente, era riuscito a persuadere il potenziale acquirente che, convinto che si trattasse di un buon affare, non aveva esitato ad effettuare l’acquisto, pagando circa 600 Euro mediante ricarica su carta prepagata. Ma, ricevuta la somma pattuita, il proponente non ha consegnato la merce e si è reso irreperibile. A seguito di mirate indagini, i militari sono riusciti ad identificare il presunto truffatore che è ...

