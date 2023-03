Trovato morto in casa sommerso dai rifiuti: l'80enne di Foggia era scomparso da novembre (Di venerdì 17 marzo 2023) Raffaele Lioce, un pensionato di 80 anni che viveva a Foggia, è stato riTrovato oggi morto in casa, sommerso da rifiuti e topi. L'uomo, un accumulatore seriale, era scomparso a novembre. Il ... Leggi su globalist (Di venerdì 17 marzo 2023) Raffaele Lioce, un pensionato di 80 anni che viveva a, è stato rioggiindae topi. L'uomo, un accumulatore seriale, era. Il ...

