Trovate sostanze tossiche in 21 marchi di carta igienica (Di venerdì 17 marzo 2023) Non ce ne rendiamo conto, ma siamo esposti costantemente a sostanze chimiche, presenti nell’ambiente che ci circonda, fortemente dannose per la salute. Tra queste ci sono i PFAS, una classe di circa 14.000 composti chimici utilizzati a partire... Leggi su europa.today (Di venerdì 17 marzo 2023) Non ce ne rendiamo conto, ma siamo esposti costantemente achimiche, presenti nell’ambiente che ci circonda, fortemente dannose per la salute. Tra queste ci sono i PFAS, una classe di circa 14.000 composti chimici utilizzati a partire...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Yena90202633 : RT @mbmarino: Se trovate una bottiglia di Coca Cola con tappo giallo in uno scaffale di bottiglie con tappo rosso, sappiate che è una Coca… - popgiornale : Un individuo è stato fermato dagli agenti e gli sono state trovate parecchie dosi di droga addosso. La perquisizion… - BrunaGueze : RT @mbmarino: Se trovate una bottiglia di Coca Cola con tappo giallo in uno scaffale di bottiglie con tappo rosso, sappiate che è una Coca… - Stefanialove_of : RT @mbmarino: Se trovate una bottiglia di Coca Cola con tappo giallo in uno scaffale di bottiglie con tappo rosso, sappiate che è una Coca… - LadySaffo79 : RT @mbmarino: Se trovate una bottiglia di Coca Cola con tappo giallo in uno scaffale di bottiglie con tappo rosso, sappiate che è una Coca… -