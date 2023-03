Troppo cloro in piscina, 25 intossicati nel veronese (Di venerdì 17 marzo 2023) Intossicazione per 25 persone a causa del Troppo cloro all'interno di una piscina. E' successo a Bosco Chiesanuova, in provincia di Verona. Delle persone coinvolte, nove sono bambini tra i 3 e i 6 anni, della scuola materna di Romagnano, frazione del comune di Grezzana (Verona) che stavano facendo un corso di nuoto. Nel complesso, quattro hanno accusato malesseri più seri e sono stati ricoverati in codice giallo negli ospedali di Verona mentre gli altri sono stati curati negli ospedali di Negrar e San Bonifacio. Sul posto sono intervenuti i mezzi del 118, Vigili del fuoco, Carabinieri e Polizia. Sono ancora in corso i rilevamenti e la messa in sicurezza della struttura da parte delle squadre Nbcr (Nucleare, biologico, chimico e radiologico) dei Vigili del Fuoco e le indagini sono state affidate allo Spisal dell'Ulss 9 Scaligera. Fonti ... Leggi su tg24.sky (Di venerdì 17 marzo 2023) Intossicazione per 25 persone a causa delall'interno di una. E' successo a Bosco Chiesanuova, in provincia di Verona. Delle persone coinvolte, nove sono bambini tra i 3 e i 6 anni, della scuola materna di Romagnano, frazione del comune di Grezzana (Verona) che stavano facendo un corso di nuoto. Nel complesso, quattro hanno accusato malesseri più seri e sono stati ricoverati in codice giallo negli ospedali di Verona mentre gli altri sono stati curati negli ospedali di Negrar e San Bonifacio. Sul posto sono intervenuti i mezzi del 118, Vigili del fuoco, Carabinieri e Polizia. Sono ancora in corso i rilevamenti e la messa in sicurezza della struttura da parte delle squadre Nbcr (Nucleare, biologico, chimico e radiologico) dei Vigili del Fuoco e le indagini sono state affidate allo Spisal dell'Ulss 9 Scaligera. Fonti ...

Troppo cloro in piscina, 25 intossicati nel veronese Intossicazione per 25 persone a causa del troppo cloro all'interno di una piscina. E' successo a Bosco Chiesanuova, in provincia di Verona. Delle persone coinvolte, nove sono bambini tra i 3 e i 6 anni, della scuola materna di Romagnano, frazione del comune di Grezzana (Verona) che stavano facendo un corso di nuoto. Nel complesso, quattro hanno accusato malesseri più seri e sono stati ricoverati in codice giallo negli ospedali di Verona mentre gli altri sono stati curati negli ospedali di Negrar e San Bonifacio. Sul posto sono intervenuti i mezzi del 118, Vigili del fuoco, Carabinieri e Polizia. Sono ancora in corso i rilevamenti e la messa in sicurezza della struttura da parte delle squadre Nbcr (Nucleare, biologico, chimico e radiologico) dei Vigili del Fuoco e le indagini sono state affidate allo Spisal dell'Ulss 9 Scaligera. Durante questo intervento la ditta incaricata della fornitura del servizio ha incrociato i tubi dalla cisterna, in questo modo l'acido solforico si è mescolato con il cloro generando una reazione. Ci sarebbe un errore umano dietro l'episodio dell'intossicazione.