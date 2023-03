Trofeo Binda 2023 in tv: su che canale vederlo, orari, programma, streaming (Di venerdì 17 marzo 2023) Andrà in scena domenica 19 marzo la 24a edizione del Trofeo Alfredo Binda – Comune di Cittiglio, una delle corse con maggiore storia e prestigio del Women’s World Tour. Uno degli albi d’oro più “nobili” del panorama internazionale ha visto lo scorso anno l’inserimento di Elisa Balsamo, che quest’anno proverà a difendere il titolo. La sede di partenza non è più Cocquio Trevisago, comune che aveva accompagnato la corsa nelle ultime due edizione, ma ci si è spostati a Maccagno con Pino e Veddasca. Dopo una prima parte piuttosto semplice si entrerà nel tradizionale circuito mosso ed impegnativo di Cittiglio, che come di consueto sarà sede di arrivo. La diretta televisiva del Trofeo Alfredo Binda – Comune di Cittiglio 2023 sarà affidata a Rai Sport HD che inizierà la copertura alle ore 14.30. Sarà invece ... Leggi su oasport (Di venerdì 17 marzo 2023) Andrà in scena domenica 19 marzo la 24a edizione delAlfredo– Comune di Cittiglio, una delle corse con maggiore storia e prestigio del Women’s World Tour. Uno degli albi d’oro più “nobili” del panorama internazionale ha visto lo scorso anno l’inserimento di Elisa Balsamo, che quest’anno proverà a difendere il titolo. La sede di partenza non è più Cocquio Trevisago, comune che aveva accompagnato la corsa nelle ultime due edizione, ma ci si è spostati a Maccagno con Pino e Veddasca. Dopo una prima parte piuttosto semplice si entrerà nel tradizionale circuito mosso ed impegnativo di Cittiglio, che come di consueto sarà sede di arrivo. La diretta televisiva delAlfredo– Comune di Cittigliosarà affidata a Rai Sport HD che inizierà la copertura alle ore 14.30. Sarà invece ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TrofeoBinda : RT @IlPedaleRosa: Aromitalia Basso Bikes Vaiano, le convocate al “Trofeo Binda U.C.I. WWT” in programma domenica prossima a Cittiglio: http… - TrofeoBinda : RT @AllSportDB: ?? 2023 UCI #Cycling Women's World Tour - Trofeo Alfredo Binda - Comune di #Cittiglio in #Italy ???? starts in 3 days @UCIWome… - TrofeoBinda : RT @SpazioCiclismo: Niente #TrBinda per Elisa Longo Borghini che deve recuperare dopo aver contratto il Covid - TrofeoBinda : RT @IlPedaleRosa: “Piccolo Trofeo Binda”, le principali favorite in gara domenica sulle strade di Cittiglio: - TrofeoBinda : RT @IlPedaleRosa: “Trofeo Binda U.C.I. WWT”, le principali favorite in gara domenica sulle strade di Cittiglio: -