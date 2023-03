Trieste, uccide il figlio disabile e poi tenta il suicidio: 67enne si autodenuncia (Di venerdì 17 marzo 2023) Un uomo di 67 anni ha ucciso il figlio disabile, di 38 anni, cercando successivamente di togliersi la vita. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo ha colpito il figlio al collo con un coltello all’interno della loro abitazione, in via Foscolo, a Trieste. Subito dopo ha tentato il suicidio, senza riuscirci: a quel punto ha chiamato il 112, confessando l’accaduto. L’uomo è stato trasportato in codice rosso all’ospedale triestino di Cattinara, dove è ricoverato con ferite al collo e al polso, ma non è in pericolo di vita. Le indagini sono affidate alla polizia. Padre e figlio vivevano da soli nell’abitazione in cui è avvenuto l’omicidio. Pochi giorni fa era morta la madre della vittima a causa di un malore. La posizione del 67enne è al vaglio della ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 17 marzo 2023) Un uomo di 67 anni ha ucciso il, di 38 anni, cercando successivamente di togliersi la vita. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo ha colpito ilal collo con un coltello all’interno della loro abitazione, in via Foscolo, a. Subito dopo hato il, senza riuscirci: a quel punto ha chiamato il 112, confessando l’accaduto. L’uomo è stato trasportato in codice rosso all’ospedale triestino di Cattinara, dove è ricoverato con ferite al collo e al polso, ma non è in pericolo di vita. Le indagini sono affidate alla polizia. Padre evivevano da soli nell’abitazione in cui è avvenuto l’omicidio. Pochi giorni fa era morta la madre della vittima a causa di un malore. La posizione delè al vaglio della ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ziocicala : RT @Simo_Florence: Cose che accadono in un paese reazionario e retrogrado, che abbandona (e anzi spesso disprezza) i più vulnerabili. #buon… - PietroZ28203454 : Virgilio Notizie: Padre uccide il figlio disabile a Trieste, poi tenta il suicidio: morto un 38enne, la chiamata ai… - infoitinterno : Dramma della disperazione a Trieste, uccide il figlio disabile e tenta il suicidio - laura_lavespa : RT @Simo_Florence: Cose che accadono in un paese reazionario e retrogrado, che abbandona (e anzi spesso disprezza) i più vulnerabili. #buon… - myrosycandy : RT @Simo_Florence: Cose che accadono in un paese reazionario e retrogrado, che abbandona (e anzi spesso disprezza) i più vulnerabili. #buon… -

Dramma della disperazione a Trieste, uccide il figlio disabile e tenta il suicidio ... il 67enne era seguito dal Centro di salute mentale, mentre il 38enne era in carico ai servizi sociali del Comune di Trieste. All'ospedale di Cattinara, dove l'uomo è stato ricoverato in codice rosso,...