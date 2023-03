Tribunale Figc, tre mesi di inibizione per Trentalange (Di venerdì 17 marzo 2023) Il Tribunale federale nazionale della Federcalcio ha sanzionato Alfredo Trentalange, ex presidente dell'Associazione italiana arbitri, a tre mesi di inibizione per il caso D'Onofrio. Lo apprende l'... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 17 marzo 2023) Ilfederale nazionale della Federcalcio ha sanzionato Alfredo, ex presidente dell'Associazione italiana arbitri, a trediper il caso D'Onofrio. Lo apprende l'...

