Tribunale FIGC | tre mesi di inibizione a Trentalange

(Di venerdì 17 marzo 2023) Ilfederale nazionale della Federcalcio ha sanzionato Alfredo, ex presidente dell’Associazione Italiana Arbitri, con trediper il caso D’Onofrio. Lo apprende l’ANSA. La procura guidata da Giuseppe Chiné ne aveva chiesti sei questa mattina durante l’udienza in Via Campania. «Il deferimento era infondato già prima di oggi e tale rimane L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Tribunale Figc, tre mesi di inibizione per Trentalange La Sicilia

