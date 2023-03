Vai agli ultimi Twett sull'argomento... erporomarchese : RT @askanews_ita: Trenta delegati della minoranza della Cgil contestano Meloni con i peluches e cantando Bella ciao - askanews_ita : Trenta delegati della minoranza della Cgil contestano Meloni con i peluches e cantando Bella ciao - askanews_ita : Trenta delegati #Cgil contestano #Meloni con i peluches (e cantando Bella ciao) - RetweetPalermo : RT @PalermoToday: A Palermo l’assemblea Nazionale dello Skal Italia, trenta delegati alla scoperta dell’Itinerario Arabo-Normanno https://t… - PalermoToday : A Palermo l’assemblea Nazionale dello Skal Italia, trenta delegati alla scoperta dell’Itinerario Arabo-Normanno… -

Meloni, al suo arrivo, è stata accolta con un applauso, pochissimi i fischi sparsi tra ima comunque coperti dal battimani, qualcuno sventola un peluche e c'è chi ha in mano una copia della ...Ma una trentina dilasciano la sala in protesta, cantando 'Bella ciao'. 'Ringrazio la Cgil,... Ma sonoanni che qualcuno mi fischia, sono Cavaliere al Merito in questo, so che è un ...... senza usare questi strumenti per giustificare politiche di chiusura e respingimentia ... migrante eritreo di appenachili morto il giorno dopo il suo sbarco a Pozzallo dalla nave ...

Trenta delegati Cgil contestano Meloni con peluches e Bella ciao - Il ... Il Sole 24 ORE

Rimini, 17 mar. (askanews) - Hanno mantenuto la promessa: una trentina di delegati della minoranza al congresso della Cgil ha lasciato la sala del Palacongressi di Rimini mentre la presidente del ...Ma 30-40 delegati lasciano la sala in protesta ... "Questa presenza ha fatto discutere. Ma sono trenta anni che qualcuno mi fischia, sono Cavaliere al Merito in questo, so che è un contesto difficile, ...