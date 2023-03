Travaglio odia gli amerikani ? Clamoroso autogol | cosa dimentica

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 17 marzo 2023) La libertà può essere una gran rottura di ca***, e il lettore scuserà se questo pezzo sarà scurrile oltre il livello di guardia, ma stiamo solo citando un collega molto più introdotto di noi, un vero e proprio prezzemolino del luogocomunismo italico, Marco. Il direttore del Fatto Putiniano, durante una discussione con un ragazzo in un ristorante ripresa in un video diventato virale, ci ha tenuto a condividere le profondità del suo pensiero geopolitico, secondo cui «sono settant'anni che gli americani rompono il ca***». Di fronte alla complessa argomentazione, il più saggio dei due, ovviamente il ragazzo, ironizza placidamente: «Al massimo con la Coca Cola, un po' di cioccolata, il cinema...». E, rispetto a cui Lavrov è un moderato con sfumature critiche sull'operato del Cremlino, sbotta: «A me lo rompono più di tutti!». Proprio ...