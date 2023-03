Vai agli ultimi Twett sull'argomento... quibolgare : Tragico schianto in A14 a Riccione, Bergamo piange Nora Fiecconi - webecodibergamo : Originaria della provincia di Ancona, aveva 83 anni. Vedova dello storico notaio Alessandro Fiecconi, abitava in ci… - Fresatura_Bo : Tragico schianto in motorino: morto un uomo di 43 anni -

Migliaia e migliaia di persone venerdì pomeriggio hanno affollato la chiesa parrocchiale di San Rocco, a Monza, per dare l'ultimo saluto a Christian Donzello , il 16enne morto in un...incidente stradale a Bardolino. Loviolentissimo tra una moto e un furgone ha avuto conseguenze fatali per uno dei feriti. Tragedia a Bardolino: incidente tra moto e furgone, un morto ...Il video delincidente I genitori Massimo e Loredana e la sorella Valentina sono stretti ... ucciso da unocontro un'auto mentre era in sella alla sua motocicletta domenica pomeriggio, ...

Tragico schianto in A14 a Riccione, Bergamo piange Nora Fiecconi L'Eco di Bergamo

Migliaia e migliaia di persone venerdì pomeriggio hanno affollato la chiesa parrocchiale di San Rocco, a Monza, per dare l'ultimo saluto a Christian Donzello, il 16enne morto in un tragico schianto in ...È rimasta vittima di un tamponamento a catena giovedì 16 marzo. Abitava a Bergamo la vittima del tragico incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di giovedì 16 marzo sull’autostrada A4 all’altezza ...