Traffico Roma del 17-03-2023 ore 15:30 (Di venerdì 17 marzo 2023) Luceverde Roma Buon pomeriggio e ben trovati dalla redazione sulla Grande Raccordo Anulare lungo la carreggiata interna si viaggia in coda a causa di un incidente a catena con 8 veicoli coinvolti tra Prenestina e Ardeatina Traffico sostenuto è rallentato in esterna tra la Roma Fiumicino e la diramazione Roma Sud in aumento gli spostamenti in uscita da Roma sul tratto Urbano della A24 mentre su via del Foro Italico auto in fila tra la galleria Giovanni XXIII e via Salaria in direzione San Giovanni a Roma torna all’Inter National Street Food dal 17 al 19 marzo ricordiamo già dalla mezzanotte la chiusura di via Enrico Fermi tra via Roberto Marcolongo e piazza Enrico Fermi fine ricordiamo in corso uno sciopero a livello nazionale del trasporto aereo gli orari di sciopero variano a seconda ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 17 marzo 2023) LuceverdeBuon pomeriggio e ben trovati dalla redazione sulla Grande Raccordo Anulare lungo la carreggiata interna si viaggia in coda a causa di un incidente a catena con 8 veicoli coinvolti tra Prenestina e Ardeatinasostenuto è rallentato in esterna tra laFiumicino e la diramazioneSud in aumento gli spostamenti in uscita dasul tratto Urbano della A24 mentre su via del Foro Italico auto in fila tra la galleria Giovanni XXIII e via Salaria in direzione San Giovanni atorna all’Inter National Street Food dal 17 al 19 marzo ricordiamo già dalla mezzanotte la chiusura di via Enrico Fermi tra via Roberto Marcolongo e piazza Enrico Fermi fine ricordiamo in corso uno sciopero a livello nazionale del trasporto aereo gli orari di sciopero variano a seconda ...

